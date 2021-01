Grande Fratello Vip 5, Tommaso prende in giro Giulia e Pierpaolo: "Come va Prelemiful?". Salemi infastidita | Video

17 gennaio 2021 a

E' un Tommaso Zorzi piuttosto sferzante quello degli ultimi tempi nella casa del Grande Fratello Vip 5. Stavolta le vittime del sarcasmo dell'influencer sono proprio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, protagonisti di una complicata relazione durante il reality. "A che puntata è Prelemiful?", chiede Zorzi, parafrasando i cognomi di Giulia e Pierpaolo con la soap opera Beautiful. "Siamo alla seconda serie, poi la terza ci sarà fuori dalla casa", hanno replicato Andrea Zenga e Stefania Orlando, insieme a lui nella conversazione.

Tommaso Zorzi prende in giro Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

"Io non ho più l'abbonamento", scherza ancora Tommaso. Ma vedendo la faccia di Giulia Salemi, lo scherzo sembra aver scatenato una reazione piuttosto piccata nella ex fidanzata di Francesco Monte. Da qui la battuta di Rosalinda: "Ma vuoi divertirti alle nostre spalle in questi ultimi giorni?", la domanda dell'attrice. "Sì, un po' sì", ha risposto ridendo lo stesso Zorzi. E l'influencer sembra in questo senso sulla strada giusta.

