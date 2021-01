17 gennaio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di lunedì 18 gennaio 2021, previsioni Cancro, Scorpione e Pesci. Qui di seguito ecco che cosa dicono gli atri per i tre segni dello zodiaco d'aria per la giornata in questione.

CANCRO

I nervi tesi e la trepidazione per i compiti spiacevoli che dovete svolgere potrebbero farvi innervosire e portarvi a scaricare lo stress sui vostri cari.

SCORPIONE

Oggi sperimenterete un aumento dell’attività fisica e mentale. Forse dovrete leggere o scrivere molto velocemente o fare molte telefonate.

PESCI

Oggi potreste dover scambiare molte informazioni con gli amici. Forse dovete fare delle telefonate o aggiornarvi sulla situazione di qualcuno.

Oroscopo del Corriere di lunedì 18 gennaio 2021: previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.