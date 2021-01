Andrea Roncato, il flirt con Moana Pozzi: dopo Stefania Orlando ora è felice con Nicole Moscariello

17 gennaio 2021 a

a

a

Andrea Roncato è un attore comico italiano, famoso soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta. Nato il 7 marzo 1947 sotto il segno dei Pesci a San Lazzaro di Savena, Andrea è figlio di un sagrestano. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una relazione con la pornostar Moana Pozzi, che l’attore ha conosciuto sul set de I Pompieri e deceduta nel 1993. "Mi ha dato 7 nel suo libro come amatore, mi fa onore", ha detto in una vecchia intervista. Nel 1997 ha sposato Stefania Orlando, conduttrice e attrice televisiva di 19 anni più giovane.

I problemi con la droga dell’attore saranno motivo di contrasto nella coppia portandola al divorzio dopo appena due anni, nel 1999. Sarà proprio la sua vita sregolata a condurre i due a una crisi irreparabile. Andrea ha ritrovato la serenità al fianco di Nicole Moscariello, anche lei più giovane di 20 anni. In una vecchia intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha dichiarato di aver avuto oltre 500 donne.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.