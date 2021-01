17 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 18 gennaio 2021, previsioni Ariete, Leone e Sagittario. Cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di fuoco. Qui di seguito le indicazioni degli astri.

ARIETE

La vostra giornata potrebbe costringervi a passare molto tempo in macchina o al telefono quando preferireste fare tutt’altro. Tenete duro.

LEONE

Oggi potreste dubitare della quantità di denaro che potreste perdere per una transazione commerciale. Se potete, verificate prima di iniziare.

SAGITTARIO

Oggi potresti ricevere notizie contrastanti sulla tua situazione lavorativa e potresti persino arrivare a mettere in discussione il tuo futuro nel tuo ambito.

