Virginia Raffaele, la nonna era una acrobata del circo: come portafortuna ha un calzino di quando era bimba

Virginia Raffaele è uno dei talenti italiani più forti ed importanti degli ultimi anni. Imitatrice, attrice, conduttrice, è nata il 27 settembre del 1980 e ha saputo nel corso degli anni conquistarsi un posto nel mondo dello spettacolo. La svolta fu il successo di Sanremo nel 2015, poi la conduzione di un programma tutto suo, intitolato Facciamo che io ero.

Le sue imitazioni, da Bianca Berlinguer a Michela Murgia e Fiorella Mannoia, da Ornella Vanoni a Carla Fracci, hanno avuto il merito di saper osare e conquistare il pubblico allo stesso tempo. Per quanto riguarda alcune curiosità sul suo conto, proviene da una famiglia di circensi. Ha vissuto in prima persona la magia del circo complice una nonna acrobata e i genitori proprietari di un luna park in zona Eur a Roma. Il suo portafortuna è un calzino di quando era bambina. A Sanremo 2015 imitò talmente bene Ornella Vanoni, che molti pensarono che fosse davvero lei. L’attrice è stata legata per 5 anni al collega attore Ubaldo Pantani. A Vanity Fair, in seguito alla rottura dal compagno, ha rivelato di sentire la mancanza della figlia che Pantani ha avuto da una precedente relazione: "Ho avuto vicino per cinque anni la figlia del mio ex compagno e oggi mi manca", ha rivelato.

