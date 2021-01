Ornella Vanoni e il Brasile, l'incontro magico con Vinicius de Moraes e Toquinho

17 gennaio 2021 a

Ornella Vanoni e il Brasile, un legame cementato dall'amicizia con il poeta Vinicius de Moraes e il chitarrista Toquinho. Da quell'unione artistica e umana è nato il disco - "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria" - che ha consacrato per sempre la cantante milanese come regina della bossanova in Italia. Correva l'anno 1976 e quel disco, realizzato con le "traduzioni" di Sergio Bardotti e la musica di Vinicius de Moraes, era una rilettura di alcuni successi di Antonio Carlo Jobin e Chico Buarque.

In quegli anni molti degli artisti brasiliani in esilio per la dittatura erano in Italia e nacque questo legame con Ornella Vanoni. "Vinicius de Moraes era un poeta che amava vivere e la vita", ha detto più volte la cantante. Quel disco è entrato nella storia e recentemente la rivista Rollig Stones lo ha inserito nella Top 100 di tutti i tempi in Italia.

Questa sera, domenica 17 gennaio, sarà ospite della trasmissione "Che Tempo che fa" , la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai Tre che parte dalle 20 con l'anteprima per poi continuare in prima serata.

