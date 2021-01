Gianna Nannini a Domenica In sui poliziotti raffigurati come maiali: "Parlo di abusi di potere, non devo chiedere scusa" | Video

17 gennaio 2021 a

Ospite a sorpresa di Domenica In su Rai1, Gianna Nannini ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni domenica 17 gennaio nella trasmissione condotta da Mara Venier. Tutto è nato dal video della canzone L'aria sta finendo, in cui sono raffigurati i poliziotti come maiali, che ha provocato polemiche anche in ambito politico.

"Sono veramente stupita dal putiferio che è venuto fuori. Si tratta di un'allegoria, non l'ho inventata io. Tratto gli abusi di potere, come lo ha fatto a suo tempo Orwell. E non c'è nessuna divisa di polizia italiana", ha precisato la Nannini. La Venier poi le ha chiesto: "Se qualcuno si è sentito offeso casomai si chiede scusa no?", ha sottolineato la presentatrice. Ma la cantante ha ribadito: "Non ho fatto niente di sbagliato, non devo chiedere scusa", ha detto.

