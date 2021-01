Mara Venier, imprevisto con Katia Ricciarelli: fa cadere il mangiadischi e si spacca tutto. Ma lei ci ride su

17 gennaio 2021 a

Mara Venier ha saputo conquistare il suo pubblico per la sua simpatia e schiettezza. E così è avvenuto anche durante la puntata di Domenica In di domenica 17 gennaio, come sempre su Rai1. Nel corso dell'intervista a Katia Ricciarelli, la Venier era impegnata a consegnarle un mangiadischi appoggiato su un tavolino.

Ma l'imprevisto era dietro l'angolo. Nel prendere il mangiadischi, inavvertitamente Mara lo ha fatto cadere e l'oggetto inevitabilmente si è rotto nella sua parte anteriore. A quel punto la Venier ha iniziato a ridere e a imprecare con accento veneto, per una scena davvero esilarante, che ha suscitato le risate anche della stessa ospite.

