Matrimonio a prima vista Italia 2021, martedì 19 gennaio la nuova edizione su Discovery+: sei sconosciuti si sposano, esperti formano le coppie

17 gennaio 2021 a

a

a

Parte la nuova stagione di Matrimonio a prima vista 2021. Ci siamo, la visione (seppur con qualche sostanziale novità), è vicina. Dopo Gianluca e Sitara, dopo Luca e Giorgia, dopo Nicole e Andrea protagonisti dell'ultima (anche con la coda del flirt fra Sitara e Andrea) c'è attesa per conoscere chi saranno i sei single che per la prima volta si vedranno all'altare e si sposeranno. Il successo dell'edizione del 2020 è stato grande e il docureality riparte subito. Come annunciato non si vedrà più in tv (almeno per il momento) su Real Time ma sulla nuova piattaforma a pagamento discovery+. E' proprio qui che è stato annunciato il ritorno del programma, anche sui canali social.

"Questione di ore. L’amore non si fa attendere, ma per Matrimonio a Prima Vista abbiate ancora un po’ di pazienza. La nuova stagione vi aspetta dal 19 gennaio in esclusiva su discovery+", viene confermato nel post Instagram.

I tre esperti, confermatissimi, hanno lavorato in questi giorni per formare le coppie secondo parametri di affinità (ma i nomi sono top secret). Si tratta della sessuologa Nada Loffredi, del sociologo Mario Abis e dello psicoterapeuta Fabrizio Quattrini. Le ultime tre coppie della trasmissione, per la cronaca, sono tutte già "scoppiate".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.