Stasera in tv 17 gennaio, su Speciale Tg1 film documentario Lontano da casa: la droga e San Patrignano

Stasera in tv, 17 gennaio, su Rai 1 dalle ore 23.35 a Speciale Tg1 è in programma Lontano da casa, il film documentario di Maria Tilli. La lotta contro la tossicodipendenza, vissuta attraverso la testimonianza di alcuni ragazzi. I giovani sono di città diverse e crescono in famiglie diverse tra loro, ma sono accomunati dal percorso nella comunità di San Patrignano. Con i loro racconti si scava nel mondo della tossicodipendenza e sui motivi che portano all'uso di sostanze stupefacenti. Quando entrano in comunità devono lasciarsi tutto alle spalle e non possono avere contatti con l'esterno. E quando escono sperano nel futuro, in un domani migliore. "Il documentario – ha spiegato la regista Maria Tilli - nasce dalla volontà di raccontare la tossicodipendenza oggi. Il sentimento umano di rinascita di questi ragazzi poco più che ventenni mi ha rapita ed emozionata, è quello che rende per me questo documentario un’esperienza di vita oltre che un’esperienza artistica e lavorativa". Produzione Bielle Re con Rai Cinema, prodotto da Simone Isola e Giuseppe Lepore per Bielle Re. Regia Maria Tilli, fotografia Fabio Paolucci, montaggio Chiara Dainese A.M.C., organizzazione Alessandro De Luca, musiche originali Diego De Gregorio, Antonio Calitro, con la partecipazione di Stefano, Caterina, Daniele, Nicol, Martina, Filippo e dei ragazzi della comunità San Patrignano.

