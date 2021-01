Ornella Muti a Domenica In, il videomessaggio di Michele Placido: "Ero innamorato di te". Lei non trattiene la commozione

17 gennaio 2021 a

Una vera e propria dichiarazione d'amore quella di Michele Placido nei confronti di Ornella Muti, in diretta tv a Domenica In, durante la puntata di domenica 17 gennaio. L'attore ha inviato un filmato in cui ha ricordato l'esperienza con Ornella nel film che l'ha consacrata, Romanzo popolare, di Mario Monicelli.

E Placido, con il sottofondo musicale dal sapore nostalgico, l'ha ricordata con un velo di malinconia: "Ormai è passato tanto tempo, ma ero un po', un po'...Ero proprio innamorato di te - ha sottolineato - e chi non lo era. Sei sempre bella e ti voglio bene". Un messaggio che la Muti ha accolto commossa, ringraziando di cuore Michele Placido e rivelando pure come ai tempi delle riprese fosse incinta della primogenita Naike.

