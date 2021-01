Lapo Elkann scatenato a Domenica In, maniche corte e capelli biondo platino: "Mara, volevo somigliare a te"

17 gennaio 2021 a

a

a

Lapo Elkann scatenato a Domenica In. Nella puntata di domenica 17 gennaio in onda su Rai1 e condotta come sempre da Mara Venier, l'imprenditore è entrato in studio nel suo stile. Maniche corte, jeans e capelli biondo platino, Lapo ha stupito Mara Venier, che lo ha dovuto ammonire: "Non ci possiamo abbracciare purtroppo. Ma da dove vieni? E questi capelli?", le ha chiesto la conduttrice.

Lapo Elkann, dalla storia con Martina Stella all'amore con Joana Lemos: una vita tra flirt e scandali

"Volevo somigliare a te e mi sono fatto biondo", la replica del nipote dell'avvocato Agnelli. Insomma, il solito fiume in piena che si è poi raccontato a cuore aperto nel corso della chiacchierata con Mara Venier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.