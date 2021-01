Maria Grazia Pinna, la prima donna arbitro in Italia nel 1979: ma al debutto sbagliò a contare i gol

17 gennaio 2021 a

Maria Grazia Pinna, originaria della Sardegna, ma toscana d'adozione, è stata la prima donna arbitro in Italia. Vedova di 36 anni con due figli, Maria Grazia il 10 febbraio 1979 diresse la prima gara di un campionato maschile. Una vita fa, preistoria se si pensa alle attuali designazioni.

Tutto è cominciato con l'ennesimo torneo fra bar di quartiere. Quello gestito dall'allora trentacinquenne ex commessa della Rinascente a Cagliari, a dire di Maria Grazia, aveva una squadra presa spesso di mira dalle giacchette nere. "A un certo punto mi sono arrabbiata e ho detto: va bene, divento arbitro". E così quando alla periferia di Firenze è scesa per la prima volta in campo per l'esordio, "c'erano almeno 200 giornalisti da tutta Italia". Ovviamente non mancarono le critiche, le allusioni e persino i soprannomi. "Ero col fondo tinta, i braccialetti, il rossetto, i pantaloni cortissimi. Andavo in campo da donna", ha rivendicato in una vecchia intervista. Ci sono stati anche gli insulti dagli spalti, così come le battutine alle quali Maria Grazia ha sempre risposto a tono. La prima in assoluto, però, non è andata benissimo. La Pinna sbagliò nel conteggio dei gol e quello che sul campo è stato un 3-0 secco, alla domanda diretta di alcuni giornalisti, a fine primo tempo, diventò un 2-1 che a molti cronisti regalò titoli attualmente impensabili.

