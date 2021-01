Ricky e Gianmarco Tognazzi, i figli di Ugo ma da madri diverse: Franca Bettoja e Pat O'Hara

17 gennaio 2021 a

a

a

Gianmarco e Ricky Tognazzi sono entrambi figli d'arte. Il loro padre è stato il mitico Ugo Tognazzi, ma i due fratelli hanno avuto madri diverse. Gianmarco è nato nel 1967 da Franca Bettoja, Ricky nel 1955 dalla ballerina irlandese Pat O'Hara. Ricky e Gianmarco hanno anche una sorella, la regista Maria Sole e Thomas. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Gianmarco, è felicemente sposato dal 2006 con Valeria Pintore. La coppia ha due figli: Andrea Viola nata nel 2007 e Tommaso Ugo nato nel 2012.

Da noi a ruota libera, gli ospiti di Francesca Fialdini domenica 17 gennaio: Milly Carlucci, Ricky e Gianmarco Tognazzi

Riccardo Tognazzi, per tutti Ricky, dal primo matrimonio con Flavia Toso ha avuto una figlia, Sarah. In seguito, nel 1995, ha sposato la collega Simona Izzo, attrice, doppiatrice e regista di successo. La coppia non ha avuto figli. La Izzo ne ha avuto uno, Francesco, dal cantautore Antonello Venditti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.