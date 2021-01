Covid, Mara Venier ad Arcuri: "Quando torneremo a riabbracciarsi, ne ho bisogno". Ma il commissario resta freddo

17 gennaio 2021 a

Il commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, è stato ospite a Domenica In, nella puntata di domenica 17 gennaio. L'occasione è stata la presentazione del cortometraggio sulla campagna di vaccinazione, realizzato dal premio Oscar, Giuseppe Tornatore. Un cortometraggio in cui si è puntato molto sul fattore emotivo, oltre a quello ovviamente della necessità di vaccinarsi dal punto di vista sanitario.

Incalzato dalla domanda finale di Mara Venier, Domenico Arcuri però non si è sbilanciato molto su "quando torneremo ad abbracciarsi". "Se tutti ascolteranno e si vaccineranno, lo faremo presto", ha risposto il commissario. "Presto quando, dopo l'estate?", ha chiesto. Ma anche in questo caso Arcuri non si è sbilanciato: "Presto", ha affermato. "Saremo noi due i primi ad abbracciarsi ok?", ha concluso la Venier suscitando il sorriso di Arcuri.

