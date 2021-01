Selvaggia Lucarelli pubblica foto del cartello schock che augura la morte a Conte

17 gennaio 2021 a

"L'unica speranza è che Conte muoia". La foto del cartello, affisso in un negozio a Cernusco sul Naviglio nella cintura milanese, è stata rilanciata sui social da Selvaggia Lucarelli e in breve tempo è diventata virale sui social. Una frase shock, quella del cartello, riferita al premier Conte e al ministro speranza con riferimento alla protesta dei commercianti per la zona rossa in Lombardia fino al 31 gennaio.

"La verità è che le persone perbene, anche se esasperate, sono rimaste persone perbene. Gli altri facevano schifo già da prima. La crisi non trasforma, rivela", scrive la giornalista su Facebook postando lo scatto. Tuttavia gli utenti si sono divisi sui social, anche su Twitter e Instagram tra chi condanna senza mezze misure il cartello e chi invece invita tutti "a mettersi nei panni di queste persone".

