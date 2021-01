Milly Carlucci, dai pattini a rotelle alla tv: poi il matrimonio con Angelo Donati e i due figli Patrick e Angelica

17 gennaio 2021 a

a

a

Milly Carlucci è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Storico volto della Rai, dal 2005 è al timone del programma di successo Ballando con le Stelle, negli anni Novanta famosa con Fabrizio Frizzi la conduzione di Scommettiamo che?, sempre su Rai1. Milly, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci è nata a Sulmona, in provincia de L'Aquila, il 1 ottobre 1954, da Luigi Carlucci, generale dell’Esercito Italiano e Maria Caracciolo.

Da noi a ruota libera, gli ospiti di Francesca Fialdini domenica 17 gennaio: Milly Carlucci, Ricky e Gianmarco Tognazzi

Ha due sorelle minori, anch’esse famose, Anna, autrice e regista, e Gabriella, volto noto della tv, poi entrata in politica. In gioventù ha vinto il campionato italiano di pattinaggio artistico a rotelle con la squadra della Skating Folgore Roma. Nel 1972 ha quindi vinto il concorso di bellezza Miss Teenager ma i genitori la allontanano dalle velleità artistiche facendola iscrivere alla Facoltà di Architettura, che però abbandonerà presto. Inizia così a muovere i primi passi in tv fino al successo. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati, da cui ha avuto i suoi due figli: Patrick e Angelica. In una vecchia intervista a Oggi la conduttrice ha rivelato che avrebbe voluto fare un terzo figlio, ma il marito non è stato d'accordo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.