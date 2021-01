Stasera in tv 17 gennaio, su La7 Non è l'Arena: Matteo Renzi, Mauro Corona e il caso Genovese

17 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 17 gennaio, la puntata di Non è l'Arena si annuncia più intensa che mai. Il talk condotto da Massimo Giletti inizierà su La7 come tutte le domeniche alle ore 20.30. Stando alle anticipazioni la serata si annuncia particolarmente calda. Giletti intervisterà Matteo Renzi, ex premier e leader di Italia Viva, che ha aperto la crisi politica. Con loro ci sarà anche il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. La crisi politica sarà tema principale anche della seconda parte del programma, ampliando il ragionamento alle difficoltà che sta vivendo il Paese. Al confronto parteciperanno Alessandra Moretti, Tommaso Cerno, Guido Crosetto e Jacopo Fo. Poi l'attenzione si sposterà in Sicilia, sui furbetti del vaccino. Giletti commenterà oltre che con Cerno e Moretti anche con Ruggero Razza. Attesa anche per la presenza di Mauro Corona. Non è l'Arena cercherà di fare chiarezza sulla vicenda dell'esclusione dello scrittore alpinista da Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rai 3. In studio anche Nunzia De Girolamo. E come sempre il talk manterrà alta l'attenzione sul caso di Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano arrestato per violenza sessuale. Sarà ascoltata la versione dello stesso Genovese sulla serata nel suo lussuoso attico. In trasmissione Daniele Leali, Marilisa Loisi, Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Ivano Chiesa, Elisa Rivoira e Giulia Napolitano.

