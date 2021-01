Serena Rossi, la fiction con il compagno Davide Devenuto: "Era il marito della mia migliore amica, un effetto strano"

17 gennaio 2021 a

a

a

Serena Rossi è una delle attrici, conduttrici e cantanti, in una sola parola showgirl, più richieste del momento. A breve sarà la protagonista di Mina Settembre, la nuova serie tv in onda su Rai1. Nel cast anche il suo compagno nella vita Davide Devenuto.

"Lui interpreta il ruolo del marito della mia migliore amica, che è interpretata da Christiane Filangieri. Con lei ci frequentiamo da anni. - ha detto -. E' stato davvero strano vederli sul set chiamarli amore".

Serena Rossi, il compagno è Davide Devenuto: il thriller insieme a Rocco Siffredi e il terzo posto a Celebrity Masterchef

Con Devenuto infatti sono legati da dodici anni e genitori da quattro del piccolo Diego. Ma com'è andata la convivenza forzata nel lockdown? "Al netto della preoccupazione per quello che poteva accadere, per le mie nonne, per i nostri genitori (quelli di Davide erano soli a Roma), siamo stati bene. Ogni sera, alle 18, seguivamo il bollettino, ma abbiamo cercato di gioire del tempo che potevamo passare insieme godendoci la famiglia. Ho sentito di tante persone che hanno risentito di questa convivenza forzata - ha ammesso -. Noi siamo stati bene, felici".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.