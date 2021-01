Alberto Urso, dalla storia finita con Valentina Vernia alle collaborazioni con Giordana Angi e Ornella Vanoni

17 gennaio 2021 a

Alberto Urso è uno dei cantanti emergenti nel panorama della musica italiana. Nato a Messina il 23 luglio 1997, ha mostrato sin da piccolo una passione smisurata per la lirica; nel 2018 si è aggiudicato il talent di Amici 2018, superando in finale la collega Giordana Angi, con la quale continua a collaborare. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che ha avuto come fidanzata Valentina Vernia, anche lei partecipante al talent di Amici.

Urso ha fatto parte dei 24 Big in gara a Sanremo 2020. Nel corso della manifestazione, il tenore ha presentato la sua nuova canzone, Il Sole ad Est. Nella serata dei duetti si è esibito insieme a Ornella Vanoni. Alberto si è classificato 14esimo.

