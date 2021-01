Gina Lollobrigida, l'unico figlio è Andrea Milko Skofic: gli amori con Frank Sinatra e Yul Brynner

17 gennaio 2021 a

Gina Lollobrigida, per tutti la Lollo, è ancora oggi un mito del cinema italiano ed internazionale. Gina, all'anagrafe Luigia, è nata a Subiaco, in provincia di Roma, il 4 luglio del 1927. Nel 1949 ha sposato il medico Milko Skofic, un uomo che in quegli anni prestava servizio ai profughi presso Cinecittà. Fu non solo il primo matrimonio dell’attrice, ma dal rapporto nacque anche il primo e unico figlio di Gina Lollobrigida, Andrea Milko. La coppia ha divorziato nel 1971.

Nel 2003 l’attrice inoltre ha rivelato l’intenzione di sposare Javier Rigau, un imprenditore spagnolo che non solo era più giovane di lei di 30 anni, ma con cui era fidanzata in segreto da almeno un ventennio. Il matrimonio, però, alla fine non si è celebrato: l’uomo deciderà di rompere con lei tramite il suo avvocato. L'uomo fu accusato di truffa, per aver costretto la Lollobrigida nel 2012 a firmare una finta procura per sposarsi in Spagna. Nel 2018 l’attrice ha rivelato a Libero che, a 18 anni, sarebbe stata vittima di uno stupro, da parte di un famoso calciatore della Lazio. "Restai frastornata per diversi giorni. Piano piano iniziai a realizzare che quella sera ero stata violentata", raccontò. Tra i suoi amori anche quelli con Frank Sinatra e Yul Brynner.

