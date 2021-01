Lapo Elkann, dalla storia con Martina Stella all'amore con Joana Lemos: una vita tra flirt e scandali

17 gennaio 2021 a

Lapo Elkann è uno degli imprenditori più importanti in Italia, appartenente alla famiglia Agnelli-Elkann. Nato a New York nel 1977, la madre è appunto Margherita Agnelli, mentre il padre è il giornalista e scrittore Alain. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stato fidanzato fino al 2005 con l'attrice Martina Stella. Poi per due anni si è legato alla cugina Bianca Brandolini D'Adda.

Successivamente ha avuto diversi flirt con la miliardaria Gogfa Ashkenazi, la modella Marie De Villepin e le attrici Zhu Zhu e Sonam Kappor. Nel 2015 ha cominciato a frequentare Carlotta Loverini Botta ma la storia è naufragata quasi subito. E poi ancora i flirt con Cristina Saracino e la modella russa Tanya Frolova. Attualmente è fidanzato con la sportiva portoghese Joana Lemos. Nel 2016 ha inscenato il proprio sequestro, mentre si trovava a Manhattan: tempo dopo confesserà di averlo fatto solo perché aveva dei gravi problemi economici. Nel 2005 il ricovero per overdose di oppiacei, in compagnia di alcuni transessuali.

