Katia Ricciarelli, dall'amore con Josè Carreras al matrimonio con Pippo Baudo e l'aborto rivelato in tv

Katia Ricciarelli è un soprano di fama internazionale, nata a Rovigo nel 1946. Katia è figlia biologica di un altro uomo, padre che non ha mai conosciuto e che mise incinta la mamma in Germania, quando era emigrata per motivi di lavoro. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la prima grande storia d'amore fu quella con il collega Josè Carreras, durata 13 anni a partire dal 1972.

Katia Ricciarelli ha detto no a Ballando con le Stelle: "Non sarei stata all'altezza"

Poi l'impresario teatrale Paolo Grassi, quindi quello più noto con Pippo Baudo. I due sono stati sposati dal 1986 al 2004, per poi divorziare nel 2007. Dal marito non ha avuto figli, e durante una sua intervista al programma Belve, ha parlato dell’aborto avvenuto agli albori della loro relazione: lei rimase incinta quando erano ancora fidanzati, ma Baudo le chiese di abortire perché impreparato alla paternità.

