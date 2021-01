Ornella Muti, due matrimoni finiti e tre figli: Naike, Carolina e Andrea. L'amore con Adriano Celentano

17 gennaio 2021 a

Ornella Muti, all'anagrafe Francesca Romana Rivelli, è una delle attrici italiane più conosciute in ambito internazionale. Nata il 9 marzo 1955 (Pesci), da padre napoletano e madre estone, la Muti ha conquistato con la sua bellezza anche Hollywood e l’America che, nel 1994, l’ha eletta la donna più bella del mondo.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il suo primo grande amore è stato l'attore Alessio Orano. Sul set de La moglie più bella di Damiano Damiani, Orano perse la testa per Ornella Muti, che sposò nel 1975. Ma il matrimonio durò fino al 1981. Dalla relazione con José Luis Bermúdez de Castro, produttore cinematografico, è nata nel 1974, la figlia Naike Rivelli, attrice e influencer, che nella sua pagina Instagram si diverte a provocare. Nel 1988, Ornella Muti poi incontra Federico Fachinetti che sposa nello stesso anno. Il loro matrimonio dura circa otto anni fino al 1996 e dal loro amore nascono due bambini: Carolina (1984) e Andrea (1987), entrambi attori. Tra le altre relazioni della Muti anche quella con il chirurgo plastico Stefano Piccolo e, precedentemente, nel 1981, con Adriano Celentano, conosciuto sul set di Innamorato pazzo. Infine nel 2008 l’attrice si è legata per dieci anni all'imprenditore francese Fabrice Kerhervé, più giovane di lei di circa dieci anni.

