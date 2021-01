Stasera in tv 17 settembre, su Rai 1 inizia la nuova serie tv Mina Settembre

17 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 17 gennaio, su Rai 1 a partire dalle 21.25 il primo episodio di Mina Settembre. E' una miniserie sentimentale, ambientata a Napoli. Ha per protagonista una assistente sociale alla ricerca di soluzioni per i problemi degli altri, ma che contemporaneamente prova a rimettere insieme la sua vita. La serie tv è di dodici episodi, liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma da Settembre”, editi da Sellerio. Prime due serate oggi e domani, lunedì 18 gennaio, poi si andrà avanti sulla prima rete di domenica. La protagonista è Serena Rossi, affiancata nel racconto da un solido cast composto da Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Susy del Giudice, Primo Reggiani e con la partecipazione di Marina Confalone. La trama in pillole. Mina si scopre indecisa sui suoi sentimenti, divisa tra l'ex marito Claudio e Domenico, ginecologo del consultorio dove lavora. Ma deve fare i conti anche con un mistero legato al passato del padre morto da poco e si lancia in una indagine che la porterà a confrontarsi con scomode verità. Tutto mentre le sue giornate sono ritmate dalla necessità di aiutare chi ne ha bisogno.

