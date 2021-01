Linea Verde alla scoperta del Molise. Viaggio nella storia tra Roma, sanniti, tradizioni e prodotti tipici

17 gennaio 2021 a

Oggi in tv, domenica 17 gennaio, su Rai 1 alle 12.20 classico appuntamento con Linea Verde che fa tappa in Molise. Viaggio nella storia per il programma condotto da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, partendo da Veio, città etrusca che tenne in scacco Roma, e andando a cercare le tracce di un popolo fiero come i sanniti, fondatori della prima Lega Italica. Da Venafro a Capracotta, da Agnone a Carovilli, telecamere sulle tradizioni e sulle similitudini con Roma. Il Molise e la capitale sono uniti e divisi dalla storia. Approfondimenti sull'arte di realizzare il formaggio e la pasta filata, sull'allevamento delle vacche, sulla tradizionale mozzarella di pecora. Ma spazio anche all'antica fonderia di campane di Agnone, sull'allevamento di api di Capracotta e sull'olio extravergine di Venafro, tra i migliori d'Italia. Intanto Peppone sarà in giro per Roma, degustando caciocavallo e salsiccia, scoprendo che il Molise esiste anche a Villa Borghese.

