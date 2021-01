Che tempo che fa, temi e ospiti di domenica 17 gennaio: ci sono Christian De Sica, Ornella Vanoni e Virginia Raffaele

16 gennaio 2021 a

Attualità, intrattenimento e approfondimento nella puntata di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano, in onda domenica 17 gennaio alle 20.30 su Rai3 (con anteprima dalle 20). Ospiti della puntata il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia; il medico e scienziato Anthony S. Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, inserito dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-coronavirus della Casa Bianca; il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; Roberto Burioni e il presidente di Articolo Uno, Pier Luigi Bersani.

Inedita versione di C'è posta per te con Maria De Filippi a Che tempo che fa

E ancora: Christian De Sica, che ha da poco compiuto 70 anni; Ornella Vanoni e Virginia Raffaele, che hanno duettato nel brano Tu-Me, contenuto nel nuovo album della cantante milanese Unica, in uscita il prossimo 29 gennaio; il Direttore del Parco Archeologico di Pompei e Direttore Generale dei Musei dello Stato, Massimo Osanna e il corrispondente Rai Antonio Di Bella da Washington DC. A seguire, Che tempo che fa Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti: Mara Maionchi, Orietta Berti e lo stilista Nicolò Nick Cerioni.

