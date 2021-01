Inter-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv: Conte punta ancora su Vidal. Pirlo con Chiellini

16 gennaio 2021 a

Big match domenica 17 gennaio a San Siro tra Inter e Juventus, con fischio d'inizio alle 20,45. Per il match valevole per la diciottesima giornata di Serie A, i nerazzurri sono quasi al completo, con il solo D'Ambrosio indisponibile: Conte si affida al consueto 3-5-2 con la coppia Lukaku Lautaro Martinez in attacco. Sulla sinistra Young in vantaggio su Perisic e Darmian, mentre a centrocampo dovrebbe giocare Vidal dal 1', con Sensi recuperato per la panchina. In casa Juventus, Pirlo è senza Dybala e De Ligt. Difficili i recuperi di Alex Sandro e Cuadrado, ancora bloccati dal Covid, ma per i quali un tampone negativo in extremis potrebbe quantomeno portarli in panchina. In difesa titolare Chiellini, mentre a centrocampo Ramsey favorito su McKennie a sinistra. Sulla fascia destra spazio a Chiesa, sempre più in forma, a svariare alle spalle di Morata e Ronaldo.

Queste le probabili formazioni. Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Martinez. A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, Kolarov, Gagliardini, Sensi, Darmian, Eriksen, Vecino, Perisic, Sanchez. All. Conte. Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Portanova, Arthur, Bernardeschi, McKennie, Kulusevski, Da Graca. All. Pirlo. Diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 1 (202 e 201).

