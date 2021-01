Diletta Leotta, look sexy in albergo con vestito corto e tacchi a spillo: "Pronta per Napoli-Fiorentina" | Foto

16 gennaio 2021 a

Diletta Leotta è attualmente al centro del gossip, tra le voci di un flirt con l'attore turco Can Yaman, star di Daydreamer, e quelle relative a una presunta notte di Capodanno trascorsa insieme a Zlatan Ibrahimovic in un hotel. Insomma, la conduttrice Dazn è su tutte le riviste di cronache rosa, ma non sembra curarsene più di tanto, al contrario di Can Yaman, che ha deciso di chiudere i suoi account social proprio dopo le voci emerse sul presunto flirt con la Leotta.

Intanto Diletta è arrivata a Napoli, dove domenica 17 gennaio assisterà da bordo campo al San Paolo alla sfida tra Napoli e Fiorentina, in programma alle 12,30. "Appena arrivata in hotel, pronta per Napoli Fiorentina", ha scritto nella didascalia che accompagna la foto pubblicata su Instagram. Ma i followers, oltre 7 milioni, sono decisamente concentrati sul look, sempre sexy e mozzafiato.

