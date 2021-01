Da noi a ruota libera, gli ospiti di Francesca Fialdini domenica 17 gennaio: Milly Carlucci, Ricky e Gianmarco Tognazzi

16 gennaio 2021 a

Milly Carlucci, Ricky e Gianmarco Tognazzi sono gli ospiti della puntata di Francesca Fialdini a Da noi A ruota libera in onda in diretta domenica 17 gennaio alle 17.20 su Rai1. Milly Carlucci, conduttrice e autrice molto amata dal pubblico, presenterà per la prima volta tutte le maschere del programma tv Il Cantante Mascherato e darà i primi indizi sugli artisti che si nascondono dietro i travestimenti. I fratelli Ricky e Gianmarco Tognazzi racconteranno, invece, alcuni aneddoti inediti della loro incredibile famiglia.

Infine, ospite di Francesca Fialdini il primo arbitro donna d’Italia che, grazie alla sua grinta, ha aperto la strada a tutte le ragazze che sognano di arbitrare. Come sempre al centro del programma il dialogo con persone comuni, personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da una storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri.

