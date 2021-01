Affari tuoi Viva gli sposi, sì di Noemi e Simone al Dottore: vincono 57.000 euro. Nel loro pacco ne avevano solo 5.000

16 gennaio 2021 a

Puntata emozionante quella di Affari tuoi Viva gli sposi, in onda sabato 16 gennaio su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti. La coppia di Sant'Albano, frazione del comune di Fossano (provincia di Cuneo, in Piemonte), composta dai promessi sposi Noemi e Simone ha vinto la cifra di 57.000 euro, accettando l'offerta del Dottore da 50.000. In aggiunta a questa i 7.000 euro della prova Feeling, nella quale i due si sono messi alla prova con le dieci domande del test "sentimento".

Affari tuoi Viva gli sposi, giocano Noemi e Simone. Lei scherza sul pacco con la data di nascita del futuro marito

Hanno risposto allo stesso modo a sette domande, aggiudicandosi così il premio. Nella vita Simone fa il corriere, mentre lei ha lavorato come barista per alcuni anni a Fossano.

