Oroscopo del Corriere di oggi, domenica 17 gennaio: Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo del Corriere di domenica 17 gennaio 2021. Ecco di seguito le previsioni delle stelle per i tre segni di acqua dello zodiaco: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO La tua natura amante della libertà può sembrare un po' smorzata oggi, ma non è un buon motivo per essere frustrati. Capitano giornate meno eccitanti.

SCORPIONE Oggi potresti star male per qualcosa che hai fatto in passato. È possibile che il tuo cuore non riesca a lasciare andar via questa brutta sensazione.

PESCI Oggi vorrete passare più tempo possibile con il vostro partner. In altri ambiti, se dovete prendere delle decisioni, non è questo il momento di farlo.

