Grande Fratello Vip 5, lo sfogo di Giulia Salemi: "Qui con Pierpaolo è la mia isola felice: fuori ho una vita vuota" | Video

Tempo di confidenze femminili nella casa del Grande Fratello Vip 5, con protagoniste Giulia Salemi, Cecilia Capriotti e Carlotta Dell'Isola. Cecilia analizza la biografia della influencer, per poi consigliarle di costituire una famiglia con Pierpaolo Pretelli, anche se la ragazza non vuole ascoltare discorsi del genere, che ritiene assolutamente prematuri. Giulia tuttavia si lascia andare a una sorta di bilancio della sua vita: "Qui per me è la mia isola felice. Non è normale: vuol dire che la tua vita è vuota", ha rivelato. "Non riesco a dividere il confine tra socialità e intimità", ha aggiunto.

Giulia Salemi si confida con Cecilia Capriotti

Cecilia afferma che la ragazza non ha tempo, avendo voluto riempire la propria giornata di eventi che sono però riempitivi, diversivi. Giulia poi riflette sul fatto che già prima di conoscere Pierpaolo era intenzionata a trasferirsi a Roma, alla ricerca di nuovi stimoli, per cambiare aria. Il discorso si sposta sull'intervento dei parenti del ragazzo in puntata. "Non voglio creare dissapori familiari", ha sottolineato ancora la Salemi. Cecilia l'ha confortata così: "Il paragone tra te ed Elisabetta Gregoraci è stata la cosa più grave, fatto anche con superficialità, senza intenzione malevola", ha precisato la Capriotti. "Pierpaolo riesce a far uscire il mio lato di donna e di bambina, insieme. Non c’è bisogno che uno tenti di prevaricare l'altro nel nostro rapporto", ha sottolineato Giulia, che dunque sembra davvero entusiasta del suo rapporto con Pretelli.

