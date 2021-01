L'Eredità, il giovane Gabriele torna campione: ma alla Ghigliottina non mostra la Dote

16 gennaio 2021 a

Torna campione il giovane Gabriele a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Gabriele ha battuto al Triello dopo un finale emozionante Agnese e il veterano Claudio, presentandosi alla Ghigliottina con un bottino da 230.000 euro.

Il nuovo campione è Gabriele ma alla ghigliottina cade sulla "bambola"

Ma dopo le parole Morale, Portare, Istituto, Naturale, Scuola il montepremi è sceso a 57.500. Al termine di un minuto di ragionamento, Gabriele ha optato per la soluzione Scienza. Ma la parola esatta, come poi spiegato dallo stesso conduttore Flavio Insinna, era in realtà Dote. Per Gabriele dunque ancora una delusione alla Ghigliottina. Il nuovo campione ci riproverà ovviamente domenica 17 gennaio, sempre su Rai1 dalle 18,45.

