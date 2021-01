Veronica Pivetti, l'ex marito è l'attore Giorgio Ginex: il divorzio nel 2000 dopo soli quattro anni di matrimonio

16 gennaio 2021 a

Veronica Pivetti è una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Nata a Milano il 19 febbraio 1965, è figlia d'arte, visto che sua madre è l’attrice Grazia Gabrielli, il padre il regista Paolo Pivetti e la sorella maggiore Irene, che come è noto, ha alle spalle una lunga militanza politica ed è stata presidente della Camera dei Deputati. Il ruolo al cinema che l'ha consacrata è quello di Fosca in Viaggi di nozze, film cult di Carlo Verdone. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1996 si è sposata con il collega Giorgio Ginex (era nel cast nella soap Vivere), da cui ha divorziato nel 2000.

L’artista, che adesso vive a Roma, non ha figli e in alcune interviste ha dichiarato di non avere rimpianti in tal senso in quanto non ha un grande istinto materno. In compenso ama moltissimo gli animali e, in particolare, i cani. L’attrice soffre di problemi tiroidei, da cui è scaturita quale anno fa una depressione molto forte dalla quale fortunatamente ha saputo uscire.

