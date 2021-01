Stasera in tv 16 gennaio, su Nove Via Poma un caso irrisolto. I familiari di Simonetta Cesaroni chiedono nuove indagini

16 gennaio 2021 a

Via Poma, un giallo che dura da oltre 30 anni. Questa sera alle 22.55 su Nove va in onda il documentario "Via Poma-Un caso irrisolto" che si occupa dell'omicidio di Simonetta Cesaroni, 20 anni, avvenuto il 7 agosto del 1990 all'interno degli uffici dell'Aiag, l'associazione italiana per gli ostelli. Il cadavere della giovane fu scoperto alle 23.30 dalla sorella Paola e dal datore di lavoro Salvatore Volponi. Qualcuno l'aveva uccisa con 29 coltellate. Dopo oltre 30 anni e 7 procedimenti non si è trovato ancora un colpevole.

Il documentario Discovery+ ripercorre le varie fasi. L'arresto del portiere Pietrino Vanacore poi scagionato (si suiciderà nel 2010), poi le indagini su Federico Valle nipote dell'architetto che progettò il palazzo di via Poma e che abitava nello stabile, infine il processo al fidanzato dell'epoca Raniero Busco condannato a 24 anni in primo grado e poi assolto nei successivi gradi di giudizio. Oggi le indagini sono ferme e l'estate scorsa, a 30 anni dall'omicidio, i familiari sono tornati a chiedere la riapertura delle indagini. Ma molti dei protagonisti del giallo sono morti.

