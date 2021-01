Luca Cordero di Montezemolo, gli amori più importanti: da Sandra Monteleoni a Barbara Parodi Delfino, Edwige Fenech e Ludovica Andreoni

16 gennaio 2021 a

Luca Cordero di Montezemolo è stato ed è tuttora uno degli imprenditori più importanti in Italia. E' nato il 31 agosto 1947 a Bologna. Proviene da una famiglia che ha una parentela con i Savoia. Per quanto riguarda la sua vita privata ha sposato la regista Sandra Monteleoni, dalla quale ha avuto il primo figlio Matteo. Le nozze sono state annullate con l’intervento della Sacra Rota. Poi la relazione con la giornalista Barbara Parodi Delfino, dalla loro unione è nata Clementina. Nel 2000 ha sposato Ludovica Andreoni, da cui ha avuto tre figli: Guia, Maria e Lupo.

A fuoco la villa della famiglia Cordero di Montezemolo: luci di Natale in corto circuito

La coppia si è separata nel 2018, dopo 18 anni di matrimonio. Un'altra relazione importante per Montezemolo è stata quella con l'attrice Edwige Fenech, famosissima per le sexy commedie degli anni Settanta e Ottanta. "Diciassette anni della mia vita, mi commuovo se ci ripenso perché è stata una donna molto importante della mia vita ed è una bellissima persona", ha dichiarato in una vecchia intervista rilasciata a Caterina Balivo.

