Selvaggia Lucarelli, regalo bizzarro al figlio Leon per il compleanno: un anfibio del Messico | video

Un regalo decisamente bizzarro quello che Selvaggia Lucarelli ha fatto al figlio Leon per i suoi sedici anni: un anfibio che in natura vive in alcuni laghetti del Messico del quale il ragazzo sembra andare pazzo. A raccontare la sorpresa è la stessa Selvaggia Lucarelli su Instagram: "Leon ha da sempre la passione un po’ nerd per una strana creaturina di nome axolotl e quindi per i suoi 16 anni gliel’abbiamo fatta trovare dentro un acquario montato mentre lui era a fare la sua prima occupazione scolastica".

L’axololt (o assolotto) - spiega la giornalista - "è un anfibio pazzesco, in natura vive in alcuni laghetti del Messico e altrove è allevato in cattività. In alcune condizioni, è in grado di subire una metamorfosi e vivere sulla terra, grazie ai polmoni che possiede. Ma la cosa pazzesca, che li rende tra le creature più studiate del pianeta, è che le zampe, la coda, il midollo spinale, l'occhio, se subiscono danni si rigenerano". L'assolotto finito in casa Lucarelli ha due anni ed è una femmina. Leon gli ha già dato un nome: Anarchia.

