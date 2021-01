Alba Parietti, da Galagoal alle liti con Selvaggia Lucarelli: alle elementari è stata compagna di scuola di Marco Travaglio

16 gennaio 2021 a

Alba Parietti è una delle conduttrici e showgirl più famose nel panorama dello spettacolo italiano. Nata a Torino il 2 luglio del 1961, la svolta nella carriera è arrivata a inizio degli anni Novanta con la trasmissione Galagoal, su TeleMonteCarlo, nella quale Alba faceva mostra delle sue gambe da urlo seduta sullo sgabello diventato celebre. Nel 1994 è stata la prima donna a condurre Striscia la Notizia, il programma di Antonio Ricci.

Oltre ai suoi amori, qualche curiosità sul suo conto: durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle nel 2017 si è scontrata più volte con la giornalista Selvaggia Lucarelli, presente allo show in qualità di giudice. La Lucarelli ha chiesto un risarcimento alla Parietti per gli scontri verbali avuti durante la trasmissione e la showgirl ha contrattaccato con un post su Facebook, invitando i suoi fan ad aiutarla a trovare materiale per querelare a sua volta la Lucarelli. Il giornalista Marco Travaglio è stato un suo compagno alle scuole elementari.

