Raul Cremona, la moglie inglese e il figlio Kremont: dj famoso in tutto il mondo

16 gennaio 2021 a

Tutti conoscono Raul Cremona come mago e attore protagonista a Zeling, ma in pochi sanno che ha un figlio che è entrato nella lista dei 100 Dj migliori al mondo. Si tratta di Giordano Cremona nato dal matrimonio tra il comico e sua moglie, una donna inglese che è sempre voluta rimanere dietro le quinte. L'altro figlio della coppia si chiama Leonardo. Joe Kremont è uno membri del duo Merk & Kremont, coppia di dj milanesi saliti alla ribalta con singoli di successo come Sad Story e la recente Hands Up. Il giovane dj è piuttosto schivo, seppur simpatico come il padre Raul Cremona.

