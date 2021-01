Roberto D'Agostino, dal matrimonio finito con Tina Semprini al figlio Rocco con Anna Federici e lo schiaffo a Sgarbi in tv | Video

16 gennaio 2021 a

Roberto D'Agostino è un volto noto della tv italiana e non solo, personaggio e giornalista. Nato a Roma il 7 luglio del 1948 sotto il segno del Cancro, D’Agostino è conosciuto anche per essere stato protagonista di diversi battibecchi televisivi. Gli inizi con Renzo Arbore, poi la vera svolta nella carriera con Dagospia, il giornale online aperto nel 2000: un sito di anticipazioni, gossip e retroscena su politica, economia, potere e tanto altro. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è sposato dal 1997 con Anna Beatrice Federici e ha un figlio di nome Rocco. Precedentemente il giornalista era stato sposato con Tina Semprini.

Celeberrima la sua lite in tv con Vittorio Sgarbi nel 1991, durante una trasmissione di Giuliano Ferrara, L'Istruttoria. I due arrivarono alle mani, con D'Agostino che diede uno schiaffo al critico d'arte.

