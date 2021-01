Francesca Fialdini, il festival di Sanremo è il sogno segreto. Vuole essere la valletta di Amadeus

16 gennaio 2021 a

Il sogno nel cassetto di Francesca Fialdini è Sanremo. L'indiscrezione è stata lanciata da Alberto Dandolo su Oggi dove cura una rubrica. La conduttrice di "Da noi...A ruota libera" ogni domenica pomeriggio su Rai1 sognerebbe di fare la valletta di Amadeus al Festival. Può presentare un curriculum di tutto rispetto visti i tanti impegni in Rai degli ultimi mesi. Oltre alla trasmissione della domenica ci sono Fame d'amore e Così è la vita su Rai3, E' l'Italia, Bellezza! su Rai Storia. E' presente anche su Radio 2 dove ogni sabato conduce A ruota libera con Max Novaresi. Insomma le carte in regola per candidarsi per un posto sul palco di Sanremo sembrano esserci.

