Tullio Solenghi, il matrimonio con Laura Fiandra. "Il regalo di nozze della mia famiglia fu una cassetta di pomodori"

Tullio Solenghi, 72 anni, è stato a lungo protagonista con in trio con Anna Marchesini e Massimo Lopez. Celebri le loro parodie compresa quella, che ebbe un clamoroso successo, de "I Promessi Sposi". E' felicemente sposato da anni con Laura Fiandra. La donna non fa parte del mondo dello spettacolo anche se sembra che ai tempi del trio avesse voce in capitolo sugli spettacoli. Hanno due figlie, Alice e Margherita.

Un particolare curioso rispetto alle loro nozze è stato rivelato tempo da dallo stesso Solenghi. La sua famiglia come regalo per il matrimonio si presentò con una cassetta di pomodori. Sua madre si chiamava Luigia e suo padre Guido. L'attore ha anche un fratello minore che si chiama Claudio. Il legame è sempre solido. L'attore vive vicino Roma.

