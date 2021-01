Maria Amelia Monti, i figli Marianna, Leonardo e Rabel dal matrimonio con Edoardo Erba e la fede buddista

16 gennaio 2021 a

Maria Amelia Monti è un'attrice italiana, famosissima soprattutto in televisione negli anni Novanta e inizi anni Duemila. Nata a Milano il 30 giugno 1961, ha quindi 59 anni e quest’anno ne festeggerà 60. Per molti anni è stata la moglie, per finta, di Gerry Scotti nella sit com Finalmente soli che andava in onda su Canale5.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maria Amelia Monti è sposata ormai da tanti anni con il drammaturgo e regista Edoardo Erba. La coppia ha tre figli: due naturali, Marianna e Leonardo, ed uno adottato di origini etiopi di nome Rabel. L’attrice è di fede buddista.

