Massimo Ceccherini, dalla moglie Elena Labate all'odio per il mare e il terrore degli insetti

Massimo Ceccherini è uno degli attori comici più amati dal pubblico italiano. La svolta nella sua carriera è stata il successo avuto nei film con Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone su tutti. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la moglie si chiama Elena Labate, e la relazione con Ceccherini è stata rivelata da lui proprio durante la sua partecipazione al reality L'Isola dei famosi.

Per quanto riguarda altre curiosità sul suo conto, Massimo Ceccherini non sa nuotare e odia il mare. Le paure dell’attore, tuttavia, non finiscono qui: Ceccherini ha anche il terrore degli insetti. Massimo fu mandato via dall’Isola dei famosi (la prima volta che vi partecipò, nel 2006) per colpa di una bestemmia. E' stato anche al Festival di Sanremo in qualità di ospite comico fisso, nell'edizione 2001, condotta da Raffaella Carrà.

