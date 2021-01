Melissa Satta, dopo il matrimonio finito con Kevin Prince Boateng pensa a sorridere e allenarsi su Instagram | Video

16 gennaio 2021 a

Melissa Satta è una delle showgirl e modelle più apprezzate dal pubblico italiano. Negli ultimi tempi è finita prepotentemente al centro delle cronache rosa per la fine del suo matrimonio con il giocatore Kevin Prince Boateng, terminato dopo 9 anni e un figlio (Maddox) e per il suo presunto flirt con Matteo Rivetti, smentito pubblicamente dalla stessa Melissa con un video in una storia su Instagram. Ora Melissa è concentratissima sul suo lavoro, brilla con le sue foto sui social, dove può contare su oltre 4 milioni di follower.

Ma non solo foto sexy, la Satta dà consigli ai suoi fan anche sugli allenamenti da seguire per mantenere una forma perfetta.

L'ultimo è relativo al "triplo squat". Con questi video Melissa si diverte anche a fare da personal trainer e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

