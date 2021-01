Irama, l'amore per le influencer: prima Giulia De Lellis, adesso Victoria Stella Doritou

16 gennaio 2021 a

a

a

Irama, all'anagrafe Filippo Maria Fanti, è un cantautore e rapper in grande ascesa nel panorama musicale. Dopo aver partecipato nel 2016 al Festival di Sanremo, nel 2018 vince Amici di Maria De Filippi, torna a Sanremo, e vince anche Amici Speciali nel 2020.

L'artista, nato a Massa in Toscana ma cresciuto a Monza, 25 anni e già un milione e mezzo di followers, stasera 16 gennaio 2021 sarà ospite di "C'è posta per te" l'appuntamento televisivo del sabato su Canale5 condotto da Maria De Filippi, autentica cacciatrice di talenti. Irama sarà una delle sorprese per uno dei partecipanti della trasmissione di Mediaset. Sentimentalmente l'artista è stato legato per un paio di anni con Giulia De Lellis mentre attualmente ha una relazione con Victoria Stella Doritou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.