Matilde Brandi, l'ex fidanzato è l'attore Paolo Calissano: la sua carriera finita dopo una brutta storia di droga

16 gennaio 2021 a

a

a

Matilde Brandi è una ballerina italiana molto apprezzata dal pubblico. Nata a Roma il 27 febbraio 1969, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Fin da bambina studia danza e dimostra una spiccatissima personalità artistica. L'apice della carriera arriva con Giorgio Panariello: la Brandi è prima ballerina nello show Torno sabato su Rai1. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha avuto una lunga relazione con l’attore Paolo Calissano.

Verissimo, Carla Fracci e una parata di ospiti nella nuova puntata su Canale 5

Quest'ultimo, all’apice della popolarità, nel 2005, viene coinvolto in una tragica vicenda. Nella sua casa viene ritrovata morta una donna. Si trattava di Ana Lucia Bandeiera Bezerra, una ballerina brasiliana di 31 anni, madre di due bambini, deceduta per abuso di sostanze durante un festino a base di alcol e droga organizzato nell’appartamento di Calissano, che viene dunque arrestato e condannato per detenzione, spaccio e per la morte della donna in conseguenza di altro reato. Per via del patteggiamento e grazie all’indulto, l’attore riesce a scontare la sua pena in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Nel 2008 torna libero, ma il 13 febbraio rimane coinvolto in un incidente stradale. Il referto medico conferma: tracce di cocaina nel suo organismo. La sua carriera già compromessa ne esce malconcia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.