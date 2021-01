Giulia Michelini, mamma giovanissima: l'amore per Giulio Cosimo. Tutte le relazioni dell'attrice

16 gennaio 2021 a

Giulia Michelini è tra gli ospiti di "C'è posta per te" lo show del sabato sera di Canale5, in onda oggi sabato 16 gennaio 2021, e condotto da Maria De Filippi. L'attrice - diventata famosissima al grande pubblico per aver interpretato Rosy Abate nell’omonima serie televisiva - farà una sorpresa a una delle partecipanti della trasmissione.

Giulia è nata a Roma il 2 giugno 1985 e ha debuttato sul piccolo schermo nel 2002, a 17 anni, entrando nel cast nel poliziesco di Canale 5 “Distretto di Polizia". Diventata mamma molto presto, a 19 anni, il figlio Giulio Cosimo è nato dalla relazione con Giorgio Cesaruolo. Ha poi avuto una storia d’amore con Giorgio Pasotti e successivamente con Andrea Napoleoni, ma la sua vita sentimentale è sempre stata abbastanza blindata e attualmente dovrebbe essere single.

