Grande Fratello Vip 5, corteggiatore sconosciuto per Tommaso Zorzi: "Caffè fuori?". Lui sogna: "Magari è Mahmood" | Video

16 gennaio 2021 a

a

a

La casa del Grande Fratello Vip 5 è in subbuglio per i tanti aerei che hanno sorvolato il cielo di Cinecittà, ma l'ultimo messaggio che sta passando sopra alle loro teste, sta facendo impazzire tutti di curiosità. Lo striscione è per Tommaso Zorzi: "Tommy - non Tz - caffè fuori? Unknown".

Tommaso è piacevolmente sorpreso da quella inaspettata richiesta e gli inquilini iniziano a porgli numerose domande.

Il corteggiatore anonimo di Tommaso Zorzi

"Non potrai mai dire di non aver trovato l'amore al Grande Fratello", esclama Maria Teresa Ruta.

Ma su twitter è esploso l'hashtag Mahmood, per la confidenza che Zorzi si è lasciato scappare con Stefania Orlando: "Magari è Mahmood, gli avevo chiesto un caffé", ha detto l'influencer.

Subito sui social si sono scatenati i fan, che sognano un incontro tra lo stesso Zorzi e il popolare cantante. Tommaso è senza dubbio uno dei concorrenti più popolari all'interno della casa, e qualsiasi suo desiderio suscita nei suoi sostenitori un incredibile sentimento di empatia.

Ora tutti vogliono che Mahmood debba prendere un caffè insieme a Tommy una volta che quest'ultimo è uscito dal reality.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.